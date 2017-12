Walter Novellino, tecnico dell'Avellino, parla in vista della sfida con la Ternana: "Veniamo da risultati non positivi e affronteremo una squadra complicata. Domani saranno più importanti i tre punti, rispetto al bel gioco. Emergenza? Abbiamo qualche problemino, domani mattina vediamo. Bene Ngawa, mentre devo valutare le condizioni di Asencio, Ardemagni, Castaldo, D'Angelo e Di Tacchio. Credo che bisogna andare avanti e sono sempre fiducioso. La squadra deve solo ritrovare la via della rete. Domani decisiva per la mia posizione? Faccio l'allenatore. Sono stato decisivo in 800 partite e posso esserlo domani. Non faccio l'impiegato statale, quindi sono soggetto ai risultati. Fino ad oggi ho fatto crescere tanti calciatori. Mancano un paio di vittorie e non avremo avuto tanti problemi. E' ovvio che un allenatore viaggia di pari passo con i risultati. Sono consapevole che domani sarà una partita molto complicata, contro una squadra difficile da affrontare. Bisogna saper giocare con tanta intelligenza"