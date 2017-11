Walter Novellino, allenatore dell'Avellino, ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio col Perugia: "Avevo detto che Laverone non poteva battere i calci d'angolo ma doveva farlo Falasco, sono entrato in campo e l'arbitro mi ha espulso, sono uscito senza polemizzare, ho sbagliato io. Ma non voglio commentare gli episodi arbitrali, è stata bella la risposta sul campo. E poi sono stato bravo a nascondere questo 3-5-2 che ha sorpreso tutti. Avevo bisogno che gli esterni avessero più spazio, Laverone può mettere dentro tante palle e difatti ci è andata bene. Ngawa è un giocatore rapido, dà di più a destra non essendo mancino, ma sono sicuro che piano piano imparerà anche questo ruolo. Un risultato frutto del carattere, quasi una vittoria per noi. Il rigore? L'arbitro non l'ha visto, pazienza, andiamo avanti. Sono contento anche del nostro pubblico che aveva bisogno di entusiasmo".