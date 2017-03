Walter Novellino, tecnico dell'Avellino,ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con il Perugia: "Eravamo tutti amareggiati dopo il pari di Vercelli ed è questo che mi piace della mia squadra, non si accontenta del pareggio. Ora affrontiamo una squadra che sta bene e punta a qualcosa di importante, ma anche noi vogliamo raggiungere in fretta la salvezza e poi sarà quel che sarà. Dobbiamo scendere in campo consapevoli della loro forza, ma anche della nostra struttura di gioco. Calcioscommesse? Guardiamo al presente con ottimismo e la voglia di superare l'asticella. Giocare tatnte partite ravvicinate non è facile e nel finale di Vercelli abbiamo pagato più mentalmente che fisicamente. D'Angelo non è al meglio e dobbiamo valutarlo, c'è comunque Belloni, un giocatore che mi piace molto, pronto a sostituirlo. Centrocampo? A me piace anche come stiamo facendo la fase difensiva. Sono consapevole che la squadra abbia delle qualità. Forse inizialmente ha pagato un inizio poco brillante, ma lavorandoci su stanno rendendo al massimo. Moretti? Avrei voluto dargli due ceffoni".