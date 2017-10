Walter Novellino, tecnico dell'Avellino, parla a Sky Sport dopo la sconfitta col Pescara: "Il problema è mantenere il risultato, dobbiamo migliorare sotto questo aspetto, ma non sotto quello del gioco. Abbiamo avuto occasioni nel primo tempo, poi ci sono stati infortuni, come quello di Rizzato o Asencio che ha avuto i crampi. La squadra si esprime bene, dobbiamo migliorare nell'attenzione nei diversi momenti della partita. Avremmo potuto raddoppiare, ma non ci siamo riusciti. Nel secondo tempo abbiamo fatto una partita straordinaria dal punto di vista dinamico. È un periodo no, dobbiamo assolutamente invertire questo trend. Curo molto la fase difensiva, l'ampiezza la danno i terzini, questi sono i primi due gol che abbiamo preso su azione. Le squadre che vogliono fare buoni risultati devono fare una fase difensiva migliore".