Walter Novellino, tecnico dell'Avellino, ha fatto il punto sul mercato in conferenza stampa: "A me del mercato non interessa. Interessa del Latina. Ho bisogno dei calciatori che ho e mi stanno dando molto su tutti gli aspetti. Abbiamo bisogno di punti, il resto non è di mia competenza. Penso solo al risultato di domani. Rumors su Verde? E 'un giocatore di qualità e non è ancora al massimo. Mi fa piacere dell'interesse delle squadre di serie A per Verde. Ogni calciatore deve avere lo stimolo di arrivare al massimo. Non credo che vada via".