Walter Novellino, tecnico dell'Avellino, parla a PrimaTivvù dopo il ko contro il Foggia: "Bastava veramente poco per vincere la partita, ai miei ragazzi non posso rimproverare nulla, l'espulsione di D'Angelo ha pesato molto sull'economia della nostra gara. Fino a quel punto abbiamo disputato un buon incontro, abbiamo avuto anche la possibilità di realizzare più di una rete. Dispiace, andiamo via da Foggia con un po' di rammarico. Nel secondo tempo ho provato a cambiare gli esterni per mettere in difficoltà la squadra, in attacco mi è piaciuta la prova di Asencio. Alla fine era stanco ma non avevo in panchina cambi offensivi".