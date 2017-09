Walter Novellino, allenatore dell'Avellino, parla ai microfoni di Sky Sport, dopo la bella vitotria contro l'Empoli: "Non era una gara facile contro l'Empoli. Siamo stati bravi a chiudere tutti gli spazi. A Zeman scoccia non prendere gol, a me invece dispiace prenderli. E' stata la vittoria del carattere. Capolista? Il nostro obiettivo rimane la salvezza, poi vedremo. Il gol di Donnarumma? Molto bello, lui è un attaccante bravo. Castaldo? Si è sacrificato molto, tante qualità sia nel gioco aereo che in quello a terra. Quando entra fa sempre bene, sono contento".