Walter Taccone, presidente dell'Avellino, spiega la scelta di esonerare Walter Novellino. Queste le sue parole IrpiniaNews: "E' stata una scelta difficile ma necessaria, a Novellino vanno i ringraziamenti per la salvezza della passata stagione. Quest'anno è andata male, non solo per colpa sua. Foscarini? Abbiamo scelto un allenatore che, nella sua carriera, è sempre stato equilibrato. E' stato gentile, ha firmato un contratto fino a giugno con la possibilità di un prolungamento, se le cose andranno bene. Ma non c'è niente di scritto".