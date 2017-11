Gara rinviata tra Lazio e Udinese, squalifica della Curva ancora da scontare, per fare chiarezza, ai microfoni di Lalaziosiamonoi.it è intervenuto l'avvocato Gentile: “La squalifica del campo si considera scontata soltanto se la gara ha conseguito un risultato valido agli effetti della classifica. La partita contro l’Udinese non si è giocata, quindi il secondo turno di squalifica della Curva Nord sarà scontato nella partita contro la Fiorentina di domenica 26 novembre. Nel caso in cui la gara contro l’Udinese venisse recuperata prima di tale data, magari in questi 15 giorni di fermo, allora la squalifica sarebbe ancora valida per quella partita. Bisogna aspettare le decisioni della Lega in merito al recupero di Lazio-Udinese”.