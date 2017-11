Tira un sospiero di sollievo il Napoli dopo la visita di oggi nella sede della Filmauro a Roma di Giovanni Fiorentino, delegato dal Procuratore federale Giuseppe Pecoraro, che ha aperto un'indagine sul presidente Aurelio De Laurentiis per la cessione a titolo gratuito di alcuni biglietti per lo stadio a soggetti in odore di camorra. Il numero uno del club azzurro ha risposto in qualità di testimone alle domande rivoltegli, alla presenza del legale della società, l'avvocato Grassani. Un incontro risoltosi positivamente, come dichiarato dallo stesso Grassani a Radio Kiss Kiss: "Confermo che le accuse a De Laurentiis sono decadute. Sono stati sentiti nel corso del tempo calciatori e dirigenti del calcio Napoli e mancava solo De Laurentiis da ascoltare. La Procura ha chiuso la pratica oggi pomeriggio e le accuse ci sembravano da sempre infondate. Tutto è bene quel che finisce bene ed anche il sospetto è stato spazzato via. Al momento non vedo la necessità di altre indagini, sono stati impegnati in questo senso diversi procuratori federali. Non ci sono né i motivi né i fatti per dare luogo ad ulteriori indagini. De Laurentiis si è sempre battuto per una buona selezione al San Paolo dei tifosi".



Contestualmente, la Procura della FIGC ha chiuso un altro procedimento aperto il 26 giugno scorso nei confronti dei giocatori del Napoli "al termine di accertamenti relativi a quanto riportato da articoli di stampa su presunti rapporti tra calciatori della Ssc Napoli ed appartenenti alla criminalità organizzata". L'archiviazione, comunicata in una lettera firmata da Pecoraro, recita così: "Le indagini relative al procedimento in oggetto si sono concluse e, allo stato, non sono emesse fattispecie di rilievo disciplinare. Con provvedimento a parte e previa condivisione dello stesso da parte della Procura generale dello Sport è stata disposta l'archiviazione del procedimento stesso".