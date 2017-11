A Pordenone è andata in scena l'amichevole tra B Italia, la selezione dei giocatori italiani militanti in Serie B, e l'analoga FNL Russia. La partita è finita 2-2: gli Azzurri di Massimo Piscedda hanno subito due reti tra il 24' e il 26', per poi pareggiare i conti con Antonino La Gumina, autore di una doppietta. La Gumina, centravanti del Palermo, ha dapprima accorciato le distanze con un colpo di tacco su cross di Di Mariano, per poi siglare il gol del pareggio grazie ad un inserimento, sfruttando un passaggio sbagliato del portiere russo. Emozioni nel finale: stavolta il portiere russo si rifà su La Gumina negandogli la gioia del 3-2 con un ottimo intervento in uscita. Soddisfazione per Piscedda, che a fine gara ha definito il risultato "uno specchio del reale valore dei ragazzi in particolare per il classe 2000 Matteo Stoppa", debuttante in maglia azzurra.