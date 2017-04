Il destino è proprio questo. Sembra aver disegnato traiettorie precise: Khouma Babacar quando vede l'Inter si accende. La sua vittima preferita, una grande che ai suoi occhi diventa bersaglio perfetto. Due anni fa, un gol fantastico; ieri, la notte del Franchi lo ha incoronato protagonista con una doppietta e tanto lavoro al servizio di una Fiorentina che si gode il prodotto del suo vivaio. Levante, Modena, l'esperienza giusta e poi la scelta di rimanere in viola alle spalle di Kalinic. Riserva, un po' troppo spesso forse per chi ha segnato 13 gol in stagione pur giocando pochissimo. E la squalifica di Nikola è stata l'assist perfetto per conquistare Firenze, ancora, con due reti all'Inter.



QUASI NERAZZURRO - Più volte in passato Babacar poteva essere nerazzurro. La più recente, proprio durante la scorsa estate. Perché il ds Piero Ausilio lo ha sempre stimato, durante i dialoghi con la Fiorentina per l'operazione Stevan Jovetic in viola è spuntato proprio il nome di Babacar come pedina di scambio. Sarebbe stato il vice Icardi che mancava, non se ne è fatto nulla perché i conti non tornavano nell'affare Jojo. Peccato, ma Babacar ha sempre avuto tanto mercato. Dalla Premier League ai tanti club italiani che lo hanno corteggiato, la voglia di rimanere alla Fiorentina perché è come se ci fosse un conto in sospeso, la doppietta di ieri lo ha rimesso al centro del villaggio viola. Oggi di Sousa, domani chissà. Forse, un'altra "vita" è in arrivo per Babacar. Il biglietto da visita non ha esitato a mostrarlo. Guardando al futuro...