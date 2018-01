All’interno dell’elenco del mercato della Fiorentina è presente anche il nome di Khouma Babacar, con una partenza a gennaio non ancora da escludere completamente. Come scrive La Nazione, ieri non ha giocato e il pensiero che possa essere stata una decisione dettata da motivi di mercato viene spontaneo. Discorso non è però semplice anche in chiave finanziaria, visto che la Fiorentina dalla cessione a titolo definitivo di Babacar si aspetta non meno di 10 milioni. La Roma è il club che ha fatto il sondaggio più concreto. Si è provato a parlare anche di Gregoire Defrel (in direzione di Firenze), ma la formula dettata dal club giallorosso si assesterebbe sul prestito fino al prossimo giugno con eventuale diritto di riscatto a una cifra prefissata.