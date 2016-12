#Dybala sent money for his relatives and friends to distribute Christmas presents to children of his hometown Laguna Larga pic.twitter.com/IGtGzGHnn4 — Bianconeri Brasil (@bianconeribra) December 24, 2016

Il decisivo errore dal dischetto contro il Milan non ha scalfito lo spirito natalizio diche, come riportano i media argentini, ha spedito ai bambini della propria città Laguna Larga doni per le festività natalizie. Secondo Laguna Larga Web ed El Grafico, Dybala avrebbe spedito denaro a casa per permettere ad amici e parenti di acquistare regali di Natale per i bambini meno fortunati della sua città.