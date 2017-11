Carlos Bacca ancora in gol con la maglia del Villarreal. Nella sfida di Europa League tra il Submarino Amarillo e lo Slavia Praga, l’attaccante colombiano ha infatti messo a segno la sua quinta rete in stagione, la prima in gare internazionali. con una mezza rovesciata dall’interno dell’area di rigore, ribadendo in rete una respinta corta del portiere dello Slavia Praga Lastuvka. Il numero 9 ha sbloccato la sfida di Praga, terminata 2-0 in favore degli spagnoli.



Al termine del match, l’ex giocatore del Milan ha parlato in esclusiva ai microfoni di calciomercato.com. "Ora mi sento molto bene. Sto lavorando duro giorno dopo giorno per dare il massimo con questa maglia. Ringrazio il Villarreal per avermi dato fiducia – ha dichiarato Bacca – Il calcio spagnolo è diverso da quello italiano, ma mi trovo bene in entrambi i campionati. Ho giocato due anni con il Milan e ho dato il massimo, anche se nell’ultima qualcosa è andato storto sia per me che per la squadra".

Arrivato in Spagna in prestito con diritto di riscatto, l’attaccante classe 1986 non ha escluso un ritorno in maglia rossonera. "Ho altri due anni di contratto con il Milan. I due club dovranno parlare e io dovrò fare la scelta giusta per me e per la mia famiglia. Manca ancora tanto tempo e non so cosa succederà".