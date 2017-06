Ieri l'agente aveva aperto all'addio al Milan e all'ipotesi Marsiglia, ma Carlos Bacca sembra avere dei piani diversi dal proprio procuratore. Intervistato a Barranquilla dal colombiano El Heraldo, l'attaccante ha parlato dell'ultima stagione e del futuro: "So che non è stata la mia migliore stagione da quando sono in Europa, ma questo mi motiva a lavorare il doppio per il futuro. Da quando sono arrivato in Europa ho fatto 20 gol l'anno, l'ultima stagione non ce l'ho fatta ma questo è il calcio e devo continuare a lavorare. Arriva il Mondiale e non posso dare vantaggi (agli altri attaccanti della Colombia, ndr).



Via dal Milan per il Marsiglia? Quando si apre il mercato escono sempre dei nomi, la stampa deve darne, però sono contento, tranquillo e felice al Milan. Mi sto divertendo e ho ancora tre anni di contratto. Me ne vado? No, resto al Milan. Ho ancora tre anni di contratto e tornerò il 5 luglio per mettermi a disposizione dello staff tecnico.



Tornare al Junior come Teo? Un giorno, ma tra molto tempo. I tifosi vogliono che torni, sono molto felice per il loro affetto però ho ancora molti sogni in Europa e lavooro giorno per giorno. Un giorno però tornerò a indossare la maglia del Junior".