Il Milan ha un problema: quello del gol. La squadra di Montella è quella che ha segnato meno tra quelle in corsa per l'Europa. Ora l'allenatore valuta nuove soluzioni tattiche per il finale di campionato, come il fantasista dietro alle due punte, un sistema di gioco da sempre gradito al presidente Berlusconi.



DOPO BACCA - Bocciato Bacca, non basta la buona volontà di Lapadula. Così, in vista della prossima stagione, il problema dovrà essere risolto una volta per tutte grazie al calciomercato. I rossoneri cercano un centravanti da almeno 20 gol a stagione. Come si legge su Tuttosport, il preferito del ds Mirabelli sarebbe Aubameyang del Borussia Dortmund, ma il suo prezzo rischia di schizzare intorno ai 100 milioni. Se andasse al Real Madrid, potrebbe causare la cessione dell'ex juventino Morata, un altro grande attaccante da Milan. Tra le alternative di lusso occhio ai vari Alexis Sanchez (Arsenal), Aguero (Manchester City), Lacazette (Lione), Dzeko (Roma) e Belotti (Torino).