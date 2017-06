Tre colpi sono stati definiti, altri ne arriveranno nelle prossime settimane, ma uno degli esami più importanti della gestione affidata a Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli sarà quello relativo alle cessioni dei calciatori che non rientrano nei piani futuri di Vincenzo Montella. Un discorso che non riguarda soltanto Carlos Bacca, attaccante arrivato due estati fa tra squilli e di tromba e finito progressivamente ai margini della squadra. Un contratto molto pesante e un rendimento non all'altezza nel corso dell'ultima stagione hanno ridotto il numero delle pretendenti del colombiano.



DIFESA - Il più celebre dei partenti, ma non l'unico. In difesa, Mattia De Sciglio è il candidato più forte ma ancora non c'è accordo con la Juventus, che vorrebbe investire una cifra inferiore ai 10 milioni per un calciatore in scadenza tra un anno, mentre i rossoneri ne chiedono 15. Paletta può fare ritorno all'Atalanta, chiuso da Romagnoli e Zapata e dal neo-acquisto Musacchio, diventando una potenziale contropartita nell'affare Conti. A centrocampo la situazione più intricata, essendo il reparto che verrà maggiormente ritoccato; Kessie è ufficiale, Biglia è un nome molto caldo e non è escluso che entro la fine del mercato Fassone e Mirabelli si adoperino per arrivare a un'altra mezzala.



DA POLI A BERTOLACCI - Poli non ha trovato spazio con Montella ed è pronto a fare le valigie, col Bologna molto interessato; Pasalic ha fatto ritorno al Chelsea, mentre Kucka e Bertolacci non sono calciatori facilissimi da piazzare. Anche in questo caso, gli stipendi percepiti al Milan e il desiderio di non fare un notevole passo indietro a livello di carriera chiameranno la dirigenza rossonera ad un lavoro diplomatico tutt'altro che banale. L'ex Genoa piace all'Atalanta, dove ritroverebbe il suo mentore Gasperini, mentre lo slovacco è stato accostato ad alcuni club turchi e al Torino, nell'ambito della maxi operazione per Belotti, ma non è un nome che entusiasma i granata. Attenzione poi al giovane Locatelli, che l'Atalanta riaccoglierebbe volentieri (è cresciuto nel vivaio nerazzurro) e col ragazzo che rischia di vedere ridotti i suoi spazi, ma il Milan non si è ancora espresso in merito.



NON SOLO BACCA - Sempre col Torino, può tornare d'attualità la candidatura di Gianluca Lapadula, che ancora non sa se sarà confermato come alternativa al centravanti titolare o se dovrà essere sacrificato per fare cassa. Sulle sue tracce ci sono pure le due squadre di Genova, il Genoa che aveva già provato ad acquistarlo dal Pescara la scorsa estate, e la Samp, che ha in Giampaolo un suo grande estimatore e che cerca un sostituto di Schick. Freme il mercato del Milan ma, dopo i botti iniziali, il difficile per Fassone e Mirabelli sta per arrivare.