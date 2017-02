Una mega proposta sul tavolo. Il Tianjin di Fabio Cannavaro continua a cercare quasi disperatamente un attaccante importante, da quel Nikola Kalinic corteggiato da settimane senza riuscire a trovare un accordo fino all'ultima idea, Carlos Bacca, tentato con un'offerta decisamente alta per il colombiano che compirà 31 anni nel prossimo settembre. Lo sa molto bene anche il Milan, che ha saputo della proposta in dirittura d'arrivo.



POSIZIONE MILAN - La società rossonera, sia nella parte attuale sia nella dirigenza che si insedierà dopo il closing, è venuta a conoscenza dell'intenzione del Tianjin di formulare una proposta superiore ai 30 milioni di euro per il cartellino di Carlos, fino a 35 milioni totali. Un'offerta di livello per cui la dirigenza rossonera ha scelto di lasciare la decisione esclusivamente a Bacca, prima di rispondere ufficialmente al Tianjin quando verrà comunicata l'offerta. Burocrazia, ma è verosimile che il discorso si fermi qui perché il colombiano non è convinto. Anzi.



VERSO IL NO - Proprio così, Bacca ad oggi non vuole muoversi. E ha congelato il discorso senza entusiasmo, solo un suo ripensamento o marcia indietro potrebbero cambiare le cose. Dal club cinese, Bacca avrebbe incassato 12 milioni di euro all'anno, tanti vista anche la sua carta d'identità; ma è contento al Milan e preferisce concludere la stagione in Italia prima di fare una scelta del genere. Ha recuperato il feeling con Montella, si trova bene con la squadra, non se la sente di abbandonare adesso l'esperienza rossonera. E magari, a giugno può aprirsi qualche occasione europea più interessante. Ad ora, quello di Bacca è un no secco. Cambierà idea? Il Milan aspetta, il Tianjin spera. Ma rischia di essere un rifiuto pesante, da 35 milioni di euro.