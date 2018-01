Carlos Bacca non smette di lanciare frecciatine al Milan, ancora proprietario del suo cartellino: l'attaccante colombiano, felice di essere tornato in Spagna, al Villarreal, dopo le due stagioni in maglia rossonera, non è però un trasferimento a titolo definitivo, ma è nei Sottomarini Gialli in prestito con diritto di riscatto. Per lui finora 8 gol in 22 presenze, per convicnere gli spagnoli a riscattarlo: servono circa 15,5 milioni di euro.



ENNESIMA FRECCIATA - Ecco le sue ultime dichiarazioni a Marca, in merito al fatto che sia stato un passo indietro lasciare l’Italia: "No, non sono andato nel Milan che conoscevamo per la sua storia. Però di storia non si vive, lo dimostra in Real Madrid quest’anno. Il Milan ha fatto molti anni senza essere il migliore, sono andato lì per la storia del club, però abbiamo incontrato molte sorprese. Cosa succede nel Milan? Stanno cercando una soluzione, ma non l’ho vista in due anni. Hanno detto che era un problema di allenatore e l’hanno cambiato; che era un problema di giocatori e ne hanno presi alcuni di livello maggiore; e hanno cambiato pure i dirigenti. Credo che tutto avvenga perché nel calcio ci sono dei cicli. Juventus e Napoli sono cresciute molto negli ultimi anni, al Milan hanno vissuto troppo della loro storia":