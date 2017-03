Al centro di tante voci di mercato, che lo hanno accostato prima al Milan, poi alla Roma e, ora, alla Juve, Milan Badelj è rimasto alla Fiorentina. Queste le parole del croato al Corriere dello Spot, che parte dalle difficoltà che sta riscontrando la viola soprattutto a centrocampo: "Capisco che la gente pensi o abbia pensato certe cose né io voglio trovare delle scuse per giustificare un rendimento che non sempre è stato brillante. Però al mercato ho pensato davvero poche volte. E comunque solo l'estate scorsa, per qualche momento. Poi stop".



"Mercato? Della mia situazione hanno parlato più i media del sottoscritto e quando succede si finisce per parlarne sempre troppo. Io non sono uno che parla spesso con la stampa...Se ho pensato mai di andarmene? In agosto avevo questo pensiero, ma dopo averlo scacciato via ho solo pensato a dare sempre tutto in campo. Mai più pensato al mercato. Il mio procuratore continuava a lasciare dichiarazioni? Lo so e mi dispiace. Il fatto è che lui e la società dovevano chiarirsi da subito e invece è stato fatto trascorrere tanto tempo e questo non ha aiutato".



"Dove andrò? Con la Fiorentina ho ancora un contratto sino al 2018 e ho sempre detto che qui mi trovo veramente bene. Quindi non è escluso anche che resti. Speriamo che la società e il mio procuratore arrivino a chiarirsi".



Sulla permanenza di Kalinic, che ha detto no alla Cina: "Lui si è trovato subito bene qui e continua ad avere una grandissima voglia di stare in un calcio serio. Avesse avuto 32-33 anni avrebbe potuto andare in Cina, invece Nikola non ha ancora compiuto 30 anni e soprattutto è ancora un animale che vuole mangiarsi tutto. Il calcio è la nostra vita, abbiamo guadagnato già abbastanza bene e in Italia si sta a meraviglia".