Il Commissario Tecnico non lo ha lasciato tornare in Italia, al contrario di altri giocatori che militano nel Belpaese, per fargli disputare l’amichevole contro il Messico. Come ammesso anche dallo staff della Nazionale croata, Milan Badelj avrebbe accusato un problema al ginocchio: quarantacinque minuti, per lui, in campo. Una questione per Pioli che, con il Crotone, dovrà già rinunciare a Benassi per squalifica.