Nonostante le dichiarazioni improvvise e inaspettate – “La verità è che sono un giocatore viola ed esiste ancora la possibilità che io resti alla Fiorentina” – il futuro di Milan Badelj sembra essere lontano da Firenze. Una convinzione che ormai esiste da un anno, fin da quando il suo vecchio procuratore – Dejan Joksimovic, sostituito in estate con Alessandro Lucci, uomo dalle numerose operazioni con la società gigliata – iniziò a lanciare frecciatine e allontanare la possibilità di rinnovo del contratto, in scadenza a giugno. E sul croato, da tempo, ci sono numerose squadre.



LA PROPOSTA VIOLA – Pantaleo Corvino ha presentato un prolungamento all’entourage del calciatore, dal quale però ancora non ha ricevuto risposte ufficiali. “Non è una questione economica”, proseguì Badelj: la volontà di giocare le coppe europee, specialmente la Champions League, deve essere soddisfatta. Pioli ci ha parlato, in ritiro, e alla fine è rimasto in maglia viola. Uno dei capisaldi della squadra che è nata, uno dei pochi ad avere la qualità, come si evince dalle prestazioni. Non ultimo, il gol all’Atalanta.



IL SOGNO ROSSONERO – Milan, di nome e di fatto. La sua famiglia, tifosa del Diavolo, lo ha chiamato così per questo. E lui non ha mai nascosto il desiderio di giocarci, sfiorando più volte San Siro. In estate gli venne preferito Biglia, viste anche le difficoltà nel trattare con la Fiorentina. La concorrenza in Serie A, però, è alta. Soprattutto perché Milano adesso non è una sponda felice e semplice. Non come sembrava qualche mese fa, nonostante la ripresa con Gattuso, che ha sostituito Montella, uno dei suoi maggiori estimatori.



DESIDERIO SPAGNOLO – Proprio Montella lo vorrebbe in Spagna. Nel suo Siviglia – squadra affrontata, insieme a Badelj, con la Fiorentina in semifinale di Europa League – ce lo vedrebbe a meraviglia, accogliendolo a braccia aperte. Il quarto posto è un risultato ostico, davanti ci sono il Valencia e un Real Madrid in crisi, ma nell’economia di un accordo potrebbe contare altro, anche lo sperimentare un nuovo calcio.



IN ITALIA – La Roma su tutte. I giallorossi sembrano essere in vantaggio nella corsa al suo tesseramento a parametro zero. Accodate, la Lazio e il già citato Milan. Monchi però valuta: nelle scelte per la regia rientra anche Kovacic, sebbene le dinamiche di esborso e di trasferimento sarebbero diverse. Nel frattempo, Pioli se lo gode e la Fiorentina cerca di tutelarsi: da Zurkowski a Bradaric, fino alle piste nostrane, in cerca del nuovo affare.