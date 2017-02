Come sempre, precisiamo che

DA FIRENZE A BRESCIA - 291 gol in carriera. Sceglierne solamente 10 non è facile, soprattutto se a farli è stato Roberto Baggio. "

"L'ultima partita della mia vita si giocò nella scala del calcio, davanti a Paolo Maldini, avevo deciso di non piangere ma mentre uscivo Paolo mi chiamò, mi abbracciò e disse: 'Grazie di tutto Roberto, da oggi il calcio non sarà più lo stesso'. Allora mi scappò una lacrima: salutai il pubblico,Eh sì, la gente ha sempre voluto bene a. Tanto normale fuori dal campo quanto straordinario in quel rettangolo verde, era il campione della gente, che ha convissuto una vita con problemi al ginocchio, amato da tutti ("odiato" semplicemente per il troppo amore nei suoi confronti), ha indossato le maglie di Vicenza, Fiorentina, Juventus, Milan, Bologna, Inter e Brescia, facendo sognare tanti appassionati, ma verrà per sempre ricordato con la maglia della Nazionale, per la quale "avrei giocato anche se mi avessero tagliato la gamba". Oggi il Divin Codino compie 50 anni eIo credo che nella vita le persone debbano dare tutto quello che hanno, poi non c'è scritto da nessuna parte che bisogna sempre far risultato nelle cose" dice Roby Baggio. Per questo motivo si cercherà di premiare il semplice gesto tecnico più che l'importanza del gol (chiaro che certe cornici fanno sembrare tutto più bello). Si partirà dalla splendida cavalcata di Italia '90 contro laarrivando alla perla con la maglia delcontro la, passando dalle magie a tinte viola, rossonerazzurre e bianconere.E poi...