Il 18 febbraio non è una data come le altre per chi ama il calcio. Oggi compie 50 anni Roberto Baggio, uno dei più grandi giocatori italiani di tutti i tempi. Che ha segnato la bellezza di 218 gol con le maglie di Vicenza, Fiorentina, Juventus, Milan, Bologna, Inter e Brescia. Vincendo due scudetti, una Coppa Italia e una Coppa Uefa. Oltre alle 27 reti realizzate in Nazionale, che ha portato in finale al Mondiale di USA '94 da Pallone d'Oro in carica. Baggio è il miglior marcatore italiano nella storia dei Mondiali con 9 gol e l'unico azzurro a essere andato a segno in tre diverse edizioni del torneo. Scherzo del destino, proprio in questa giornata di campionato sono in programma due sfide incrociate tra quattro sue ex squadre: Bologna-Inter e Milan-Fiorentina. Il telecronista Bruno Pizzul e due suoi ex compagni di squadra, lo Zio Bergomi e Alex Del Piero, gli augurano buon compleanno.