Dino Baggio, ex centrocampista della Juventus, ha parlato a Radio Onda Libera: "Il Napoli tiene aperto il campionato? Sì, non molla mai e se lo gioca. La Juve resta superiore però Sarri continua a dargli fastidio e credo che si deciderà tutto nello scontro diretto a Torino.



CHAMPIONS - "Possibilità di Juve e Roma di riuscire a dare un senso alle partite di ritorno di Champions? Difficile, tanto difficile. Hanno preso troppi gol. Il passivo è pesante e non lascia molti margini, anche se nel calcio mai dire mai. In casa del Real, poi, sarà davvero durissima e può cambiare la storia soltanto se nel primo tempo succede qualcosa di grosso. La Juve ha una programmazione che continuerà ad attuare. Non è facile arrivare alla finale di Champions e se negli ultime tre anni ci è riuscita due volte, vuol dire che ha fatto qualcosa di importante. Poi è chiaro che si resta lontani da una dimensione come quella spagnola. Allegri sta chiudendo il suo ciclo? Dipende solo da lui, che è consapevole di avere delle richieste. La Juve ha già fatto sapere di voler proseguire. E' una questione di stimoli dopo aver fatto bene vincendo tanto. Non sarà facile per la Juve doverlo eventualmente sostituire".