Jean Cristophe Bahebeck ha parlato al Messaggero della partita che gli abruzzesi giocheranno domenica in casa contro la Lazio: ''Spero di segnare. So che è una partita importante per noi che abbiamo bisogno di questa vittoria. La lotta per la salvezza non è assolutamente finita. Fiorentina? Ero molto stanco ma ora sto bene e domenica sarò a disposizione''.