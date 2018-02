Neanche il tempo di godersi il 4-0 contro la Spal. Il Milan di Rino Gattuso oggi ha ripreso a lavorare a Milanello in vista del match in programma giovedì alle 19.00 contro il Ludogorets, per i sedicesimi di finale di Europa League. La squadra rossonera è concentrata sul campo, ma la società continua a sondare il mercato alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione. Dopo aver bloccato il terzino Ivan Strinic, in scadenza di contratto al 30 giugno con la Sampdoria, il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli ha spostato il proprio mirino in Germania. Più precisamente a Leverkusen, dove gioca Leon Bailey, gioiello classe 1997 del Bayer già visionato di persona lo scorso gennaio dal ds rossonero.



GRANDE STAGIONE - L’allenatore del Bayer Leverkusen, Heiko Herrlich, fa ruotare spesso e volentieri i suoi uomini, ma Bailey è una costante. 22 partite disputate tra Bundesliga e Coppa di Germania, di cui 19 in Bundesliga, con 10 gol e 5 assist all’attivo. Sinistro naturale, ama partire soprattutto dalla corsia mancina, ma talvolta viene utilizzato anche dietro alla punta o da esterno destro. Il Milan è alla ricerca di esterni da 4-3-3 per migliorare la batteria di giocatori a disposizione di Rino Gattuso, e Bailey è sicuramente un profilo ideale per i rossoneri. A Leverkusen Bailey - cresciuto nel quartiere difficile di Cassava Piece a Kingston, capitale della Giamaica - è arrivato un anno fa per 12 milioni di euro dopo 15 gol e 21 assist in 77 partite con la maglia del Genk, adesso vale più del doppio.



RISCHIO ASTA - I rapporti tra il Milan e il Bayer Leverkusen sono ottimi: la scorsa estate proprio dalle Aspirine è arrivato Hakan Calhanoglu, diventato un titolare inamovibile sotto la gestione Gattuso. Ma la concorrenza straniera è agguerrita. Il Chelsea nella scorsa finestra di mercato ha provato a sondare il terreno col Bayer Leverkusen, ma il club tedesco ha alzato il muro: a gennaio Bailey - sotto contratto fino al 2022 - non si sarebbe mosso per alcuna cifra. Dall’Inghilterra, però, è rimbalzato con insistenza un altro interesse: quello del Liverpool di Jürgen Klopp, sempre alla ricerca dei migliori talenti sul panorama europeo. Bailey è uno di questi e il Liverpool lo ha fatto seguire costantemente durante tutta la stagione. Per il mercato estivo è pronto l’assalto: il Milan c’è, Liverpool e Chelsea sono in prima fila coi rossoneri. Il rischio asta è dietro l’angolo e il Bayer Leverkusen è pronto a chiedere 35 milioni di euro per il suo cartellino. E entro l’estate il prezzo può salire ulteriormente…



@AleCosattini