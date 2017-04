"Con le mani, solo il portiere. Gli altri, palla tra i piedi". Te lo insegnano il primo giorno di Scuola Calcio, quella regola che sta alla base dello sport più bello del mondo. Capita, però, che a volte i giocatori di movimento usino le mani per spingere la palla in rete. A volte gli arbitri vedono e puniscono, ammonendo il colpevole, altre volte, invece, la si fa franca, entrando nella storia. E' successo a Diego Armando Maradona: la Mano de Dios contro l'Inghilterra è leggenda. E' ricapitato oggi, in Liga, nella sfida tra Villarreal e Leganes: al 90esimo minuto Bakambu, centravanti del Sottomarino Giallo, allunga la mano destra beffando Cuellar e regalando la vittoria ai suoi. Festa, esultanza, 3 punti. E arbitro ingannato.



NON SOLO MARADONA - Tanti sono gli esempi di giocatori che hanno realizzato un gol di mano, la parte proibita. In Serie A, in Liga, in Champions League. Ovunque. In Italia celebri sono quelli di Alberto Gilardino in Palermo-Fiorentina, Rapaic in Napoli-Perugia, Lavezzi sempre al San Paolo contro l'Atalanta e Adriano nel derby di Milano, con la palla colpita dalla testa e deviata con la mano che si deposita alle spalle di Abbiati. In Spagna è capitato a Raul, che con la maglia del Real Madrid ha piegato il Leeds, Aguero, in Atletico-Recreativo Huelva, e a Messi, non a caso l'erede di Maradona, contro l'Espanyol. E in Nazionale? Oltre al Pibe de Oro, da segnalare il gol in Coppa America 2016 del peruviano Ruidiaz contro il Brasile. Nei campetti si dice "Fallo di mano, fallo da villano". E tra i professionisti? Chiedere a Henry, eroe in Francia, nemico giurato in Irlanda...