L'avvocato cassazionista Mauro Balata è stato eletto a Milano nuovo presidente della Lega calcio di Serie B, battendo nell'assemblea elettiva odierna l'altro candidato Gianluca Paparesta. Balata negli ultimi mesi ha guidato la Lega B da commissario.



Mauro Balata ha commentato: "Ringrazio i club della Lega di Serie B per la fiducia che mi è stata accordata. Lavorerò con il massimo impegno e abnegazione per il bene della Lega di B e del calcio italiano. Ho avuto interlocutori seri, di spessore e liberi da pregiudizi, pronti ora a costruire un percorso nuovo per il futuro della Lega B, che sarà la vera protagonista del rilancio di tutto il sistema del calcio italiano come da più parti auspicato, e attesa da sfide importanti e difficili".



Autogol dell'ex arbitro Gianluca Paparesta, candidato alla presidenza della Lega Serie B nelle elezioni in programma oggi a Milano, sulla questione dei diritti tv. Paparesta, infatti, nel suo programma consegnato al momento della candidatura ha scritto: "La nostra meta deve essere subito il rinnovo del contratto televisivo e di tutti i diritti audiovisivi", quando i diritti tv sono legati ad un bando pubblico.



Gianluca Paparesta ha dichiarato all'uscita dall'assemblea elettiva di Lega B: "Ho aspettato l'inizio dell'assemblea chiedendo a Mauro Balata di illustrare il programma, una cosa pacifica. Il commissario mi ha comunicato che non potevo né partecipare all'elezione, né illustrare il programma. Credevo che fosse un momento di confronto e crescita, ma non c'è stata occasione e ho ritirato la mia candidatura. Alcune società mi hanno chiesto di candidarmi, ora anche questi club potranno confluire sul commissario Balata. Evidentemente non si vuole il confronto. Ci sono sempre determinati poteri e determinate forze anche in assemblea B. Non volevo fare il presidente a tutti i costi, volevo dare il mio contributo ad alcune società, ora potranno seguire le direttive che qualcuno gli impartisce".