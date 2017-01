Il direttore generale della Roma Mauro Baldissoni ha parlato a Premium prima del match contro il Cagliari: "Il Sassuolo ha chiuso le porte per Defrel? Leggo anche io queste cose ma non è detto che sia vero. Ma come sapete noi non commentiamo il mercato: se ci dovesse essere un’opportunità per rinforzare la Roma la coglieremo. Non ci siamo ancora mossi forse perché siamo già forti così. Non compreremo tanto per comprare ma se lo faremo andremo a prendere un giocatore funzionale. Il mister ha detto che non ha chiesto nessuno e che la squadra va bene anche così. Se ci sarà un’opportunità bene, altrimenti resteremo così."



SU SABATINI - "Le parole di Sabatini che ha detto che alla Roma ci sono 4 centri di potere? Ho letto anche io ma in realtà lui ha parlato di centri di pensiero. E io credo che siano molti di più, per esempio tutte le persone che saranno allo stadio esprimeranno il loro pensiero sulla squadra. In realtà la Roma è una soltanto, è solo uno il pensiero che la guida che è quello di continuare a crescere e a migliorare. Vincere titoli deve diventare la nostra ossessione, abbiamo l’esigenza di vincere ma non l’obbligo.



SULLA JUVE - "Juventus meno imbattibile degli scorsi anni? Fortunatamente non esistono squadre imbattibili, anche perché se no non giocheremmo neanche. La Juve parte con dei vantaggi, lo dicono gli ultimi anni e anche questa stagione. Noi ci proveremo fino alla fine come le altre. Non è chiuso ancora niente ma tutto passa dalle nostre prestazioni”