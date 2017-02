Gareth Bale ha parlato della partita vinta dal Real Madrid contro l'Espanyol e delle sue condizioni fisiche: ''Ci si sente molto bene dopo aver lavorato così duramente per recuperare. E ancora una volta ho aiutato la squadra con un gol. E' stato difficile non giocare ma per fortuna la squadra stava vincendo. Ora ho bisogno di un paio di settimane per tornare al 100%''.