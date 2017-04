“Se vuole crescere come calciatore deve rimanere al Chelsea”. Queste le parole di Ballack, ex Blues e Bayern, in merito alla possibile partenza di Eden Hazard. L’attaccante del Chelsea è pronto a cambiare aria, e il Real Madrid è il pole position. Ballack però, non pensa sia la scelta giusta per il belga.



“È molto più divertente battere queste superstar - spiega Ballack al Daily Mirror - piuttosto che giocarci insieme. Qualora Hazard dovesse andare al Real, dovrà combattere per emergere, e per il carattere introverso che ha troverebbe un ambiente difficile: È un giocatore che non parla molto, molto emotivo, che ha bisogno di qualcuno che creda in lui, non vivrebbe in un contesto ideale a Madrid, perché là non verrebbe supportato. Al Chelsea sanno chi hanno in squadra, viene considerato giustamente un top player, è un giocatore chiave e può dare ancora molto al club anche in Champions, inoltre ha la fortuna di vivere in una città bellissima".