Queste le parole di Davide Ballardini, allenatore del Genoa, alla vigilia della sfida con il Cagliari: "Genoa-Cagliari non è un match point. E' una partita, come diciamo che da un po' di tempo, molto importante ma certamente non è un match point. Galabinov? Sta molto meglio però è lui che ci dirà fra qualche giorno quali saranno le sue sensazioni. Si faranno altri esami per vedere a che punto è la sua guarigione. Lapadula? Non sono d'accordo con i fischi, per niente. Il giocatore non si risparmia mai. Lui soffre anche quando la squadra ha difficoltà a creare gioco. Si è preso la responsabilità a calciare il secondo rigore mostrando grande forza di nervi".