L'ex portiere dell'Empoli e tifoso della Fiorentina Daniele Balli esprime così a Stop&Gol su Radio Fiesole il suo punto di vista sulla squadra viola: 'Io cambierei subito l'allenatore, non si può vedere quello che si è visto ieri sera. C'è qualcosa che non funziona tra società, allenatore e giocatori. I giocatori in panchina erano tutti morti, non c'era partecipazione. Manca qualcosa, è evidente. Anche in categorie più basse si sa che in certe partite servono grinta e attaccamento alla maglia. Sousa sa pesare le situazioni, in certi momenti è meglio non parlare. Da ex giocatore avrà rassicurato l'ambiente, anche se lui sa che a Firenze molti si sono rotti le scatole. Per il dopo Sousa mi espongo, il mio cavallo è Mazzarri. Lui è nervoso anche dopo le vittorie, è di queste parti e lo vedrei molto bene'.