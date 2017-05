La sconfitta di Palermo ha lasciato il segno in una tifoseria della Fiorentina già abbacchiata per una stagione che ad oggi è almeno deludente. L’ex portiere e grande tifoso viola, Daniele Balli, ne parla a Fiorentinanews.com: "Questa Fiorentina è un bluff, non è possibile che una società, un direttore sportivo, trasmettano alla città degli imput, o parlino di obiettivi, e poi la squadra fa altro. Da uomo di calcio non sono uno sprovveduto e dico che ci stanno prendendo in giro e lo dico perché io ho vissuto situazioni del genere. Di Francesco? Non so se possa essere l’allenatore giusto per una piazza arrabbiata come Firenze visto che viene da Sassuolo, un’isola felice. Serve uno esperto, arrabbiato, un gladiatore che voglia vincere