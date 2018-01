In Inghilterra ne sono sicuri: Mario Balotelli sarà un nuovo giocatore della Juventus. Lo scrive il Sun: attraverso il lavoro di Mino Raiola, il club bianconero avrebbe già trovato un accordo, per la prossima stagione, con l'attaccante del Nizza sulla base di un contratto quinquennale. Un ruolo non solo di vice Higuain, ma al centro del progetto per l'ex Inter e Milan, autore in stagione di 18 gol in 23 partite.



Secondo quanto risulta a calciomercato.com, non ci sono conferme della notizia riportata dal Sun. In più occasioni, negli ultimi anni, Raiola ha provato a proporre Balotelli alla Juve, ottenendo sempre la stessa risposta: "No, grazie". Per motivi ambientali, disciplinari e tecnico-tattici, l'affare non si è mai fatto. E, con tutta probabilità, non si farà nemmeno in questa occasione. Le sensazioni che filtrano dall'ambiente bianconero sono le stesse di sempre, su Balotelli: non interessa, neanche adesso, neanche a parametro zero.



ALTRI OBIETTIVI, PISTA CHIUSA - Per il prossimo mercato, la Juve ha altri obiettivi, soprattutto a centrocampo e sugli esterni di difesa. L'attacco non ha bisogno si ulteriori rinforzi. Certo, come ricorda spesso Marotta, il club campione d'Italia è sempre attento alle occasioni che si possono presentare, specialmente per calciatori in scadenza di contratto. Ma, a meno di sorprese che sarebbero clamorose, la pista Balotelli per la Juve è ancora chiusa.