Io non ci sto!All'indomani del pareggio per 1-1 sul campo del Bastia, l'attaccante italiano del Nizza ha scritto un messaggio sui social network: "Ieri il risultato contro il Bastia è stato giusto, lavoreremo di più per cercare di raggiungere i nostri obiettivi. L'arbitraggio è stato buono, maIl calcio è uno sport fantastico, che persone come i tifosi del Bastia rendono orribile.