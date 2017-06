Manca solo l’ufficialità. Questione di dettagli. O meglio, di ore, visto che domani Balotelli firmerà un nuovo contratto con il Nizza. Probabilmente un biennale per confermare quanto di buono dimostrato in Ligue 1, chiusa con 15 reti, record personale. L’idea del Nizza è di poter eventualmente far fruttare l’investimento sull’italiano, che guadagnava 450mila euro lordi mensili, tra un anno sul mercato, magari dopo un Mondiale da protagonista in Russia. Secondo la Gazzetta dello Sport, l’accordo suggella pure l’annata di idillio con i tifosi e la Costa Azzurra, celebrati con svariati post da Balo che non dovrebbe essere presente oggi al raduno, ma raggiungere la squadra mercoledì con i sudamericani.