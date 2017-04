"Un angolo per chi ha la visione del calcio di Nick Hornby, per chi vive la partita come un film, per chi reputa Babangida il miglior calciatore della storia. Un piccolo mondo per chi non ha scritto calcio con il pallone tra i piedi, ma con una penna tra le dita, una telecamera sulla spalla o un joystick in mano, per quelli cresciuti a pane, nutella e Holly e Benji . Il calcio visto con gli occhi, e gli occhiali, del Nerd".



Uno simpatico, l'altro con le belle donne, uno milanese e l'altro romano, uno basso e tarchiato, l'altro alto e slanciato, entrambi sempre con la battuta pronta, per far ridere gli spettatori e, mi dispiace per loro, appassionati di cinepanettoni. Un po' come quegli altri due: uno barese e l'altro bresciano, uno basso e con quei 3-4 chili perennemente di troppo, l'altro alto e slanciato, pronto a mostrare i muscoli quando è necessario. Boldi e De Sica sulla pellicola, Cassano e Balotelli sul campo di gioco: amici, colleghi, compagni di grandi incassi. E, ora distanti.



ANTONIO E MARIO - I due talenti intermittenti si trovavano alla grande fuori dal campo e, per il bene dell'Italia, anche in campo: a Euro 2012, con Prandelli ct, avevano fatto sognare un paese intera. Prima l'impresa con la Germania, poi il naufragio di Kiev contro la Spagna più Roja che mai. Un'intesa naturale, come quella tra il duo comico, che ha partorito i film di Natale diventati, poi, un triste appuntamento sotto le feste. Il duo poi si è sciolto, si è allontanato, dopo l'uscita di Natale a Miami. Queste le parole di De Sica a la Repubblica: "E' una decisione che ha preso Massimo. Ha detto anche delle bugie su di me e su mia moglie che avremmo tramato per riservare a me le migliori battute ma poi lui stesso ha confessato che non era vero. In un primo momento ci sono rimasto male ma poi mi sono convinto che aveva ragione, forse è giusto così. È stato bellissimo il nostro percorso insieme ma credo che non lavorerò più con lui".



PAROLE SONO PERICOLOSE - Il Freddo, in Romanzo Criminale, dice: "Le parole so' pericolose". E in effetti... E' stato così per Boldi e De Sica, è stato così per Cassano e Balotelli. Ieri Fantantonio ha definito Supermario "Sopravvalutato", pronta è arrivata la risposta del giocatore del Nizza "E' esploso il genio. Proprio vero gli amici sono pochi e non a lavoro". Schermaglie, risposte e battute, degni di due personaggi da cinepanettone. Uno senza squadra, l'altro in esilio in Francia. Promettevano tanto, hanno deluso, come i cinepanettoni: belli i primissimi, poi...



