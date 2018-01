Dopo l’episodio di ieri sera che ha visto protagonista il centrocampista della Juve Blaise Matuidi nella sfida tra bianconeri e Cagliari, arrivano le parole di Mario Balotelli sul proprio profilo Instagram. L’attaccante ex City e Liverpool, ora al Nizza, nelle esperienze milanesi con Inter e Milan aveva accusato in più occasioni comportamenti del genere da parte di alcuni tifosi, Balotelli ha così commentato l’accaduto: “Blaise ci sono passato anche io, non lasciare che l’ignoranza di pochi ti influenzi. Non tutti gli italiani sono così, continua a fare bene!”.