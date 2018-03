Comunque vada, la prossima estate vedrà un cambio di maglia per Mario Balotelli, libero di svincolarsi dal Nizza. Mino Raiola ieri ha ribadito come abbia proposto il suo cartellino a Inter, Napoli, Roma e Juventus, ma secondo il The Sun, è più probabile che Super Mario possa trovare nuovamente spazio in un club di Premier League.