Quattordici gol in campionato, uno in Coppa di Francia e sei in Europa League. Con un biglietto da visita così, il ritorno in Nazionale è solo una questione di tempo per Mario Balotelli. Gigi Di Biagio, attuale tecnico degli azzurri, a parole, gli aveva aperto le porte, ma lo ha poi escluso dalle convocazioni per le prossime due amichevoli. A puntare forte sul ritorno di SuperMario in Nazionale sono i bookmaker: scommesse aperte sulla sua futura convocazione e secondo Sisal Matchpoint la chiamata in azzurro, entro fine dicembre (magari per la Uefa Nations League, che si gioca a settembre), è data a quota bassissima, 1,10 appena. Così come è bassissima, ora che Balotelli ha ritrovato gol e serenità rilanciandosi sul piano professionale, la quota sul suo addio al Nizza a fine stagione, fissata pure a 1,10. In altre parole, per i bookmaker il 2018 potrebbe davvero essere l’anno della svolta per l’ex interista.