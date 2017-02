Prima la panchina, poi l'esclusione dai convocati. E oggi il posto da titolare al centro del tridente del Nizza, condito da un cartellino rosso. Sì, Mario Balotelli oggi è stato espulso nella gara che i rossoneri hanno disputato contro il Lorient. Al centro del tridente di Favre, che settimana scorsa lo aveva criticato pubblicamente, il numero 9 italiano è stato allontanato dal campo dall'arbitro Chapron: una vaffa di troppo in faccia al fischietto francese (e internazionale, che ha capito alla perfezione l'inglese di Balo) che ha deciso di punirlo con il rosso.



MOMENTO NO - Continua, quindi, il periodo negativo di Mario Balotelli in Francia: dopo un avvio perfetto, l'ex Inter e Milan è caduto nuovamente nelle sue ombre e nei suoi errori; 5 gol nelle prime 3 partite disputate, poi gli infortuni, le scelte tattiche e quella discontinuità che ne ha segnato la carriera. Nelle ultime 8 partite, l'ex centravanti della Nazionale ha collezionato più rossi che gol: il 21 dicembre, quasi a cancellare la doppietta contro il Dijon della settimana prima, si è fatto espellere contro il Bordeaux, questa sera ha raddoppiato. L'ultima rete, invece, è stata realizzata contro il Guingamp il 29 gennaio. Sembrano lontani i tempi in cui risolveva i problemi con i gol, come contro il Lorient, dove fece esultare i tifosi del Nizza con una delizia a giro sotto l'incrocio. Ah, già: anche in quell'occasione prese il rosso...