È rinato al Nizza, ma difficilmente Mario Balotelli rimarrà un’altra stagione in Costa Azzurra. A confermarlo, come riporta Agipronews, è stato il presidente della società rossonera, Jean-Pierre Rivière: la squadra è lontanissima dai piazzamenti che portano in Europa, mentre Super Mario è pronto per ricominciare con un’esperienza di prestigio. Sulle lavagne internazionali, dunque, è caccia al prossimo club del giocatore, con la Serie A di nuovo in prima fila: è il Napoli la prima scelta dei bookmaker inglesi, a 5,00, ma in lista c’è anche la Roma, a sorpresa seconda a quota 6,00. La Premier si fa avanti con l’Everton, dato a 9,00, poi si torna in Italia con la Juventus a 13,00. Difficile, invece, il Balotelli-bis al Milan o al Liverpool, opzioni date a 21,00 e 34,00.