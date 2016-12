Tre vittorie di fila senza subire reti, non accadeva da novembre del 2015. Sicuramente un ottimo punto da cui ripartire, soprattutto se consideriamo che l’anno scorso Inter-Lazio fu crocevia negativo per i nerazzurri, che proprio contro i biancocelesti persero non solo la gara, ma anche certezze e solidità. Caratteristiche che invece i nerazzurri ritrovano questa sera.



PRESENTI ALL'APPELLO - Ma in casa Inter le buone notizie non finiscono qui, anzi. Pioli può sorridere soprattutto per le risposte positive che ha ricevuto da Kondogbia e Banega, da tempo appannati, soprattutto nel morale. L’impatto del francese è positivo fin dal primo minuto, tanto che l’intero Meazza se ne accorge e sottolinea tutte le sue giocate con applausi scroscianti. Banega, invece, si riscalda lentamente, dopo un primo tempo non privo di difficoltà. Ma l’argentino rientra in campo con un atteggiamento completamente diverso e strappa dai piedi di Milinkovic-Savic il pallone che lui stesso scaraventa in rete con una gran sassata dalla distanza. Suo anche l’assist per il 3-0 di Icardi.



OSCURATO BIGLIA - Banega e Kondogbia, con Zhang Jindong in tribuna, rispondono entrambi presente. A sottolineare la prova dei due centrocampisti è lo stesso Stefano Pioli, che a fine gara commenta: "Per come li avevo visti in settimana ero convinto che questa sera avrebbero offerto una prova di questo livello. Stiamo parlando di due calciatori che hanno dei mezzi molto importanti e sono soddisfatto della loro prestazione". Una partita più che sufficiente quella di Banega e Kondogbia, che di fatto, almeno per una sera, oscurano Biglia, da tempo ritenuto fattore sufficiente e necessario per garantire all’Inter il salto di qualità. Giocassero sempre su questi livelli, l’Inter potrebbe anche fare a meno di un regista in mezzo al campo.