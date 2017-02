Il talento c'è, c'è sempre stato ma la stagione di Ever Banega in casa Inter è tutt'altro che limpido. Il trequartista argentino arrivato in estate è partito titolarissimo ad inizio anno sotto la gestione Frank de Boer, ma è lentamente scivolato in panchina nel corso della stagione anche con il nuovo allenatore Stefano Pioli.



DUE GARE PER TENERSI L'INTER - Le contemporanee squalifiche di Perisic e Icardi, il successivo infortunio di Brozovic (che ne avrà per almeno un mese) aprono però un ricco spiraglio a Banega per giocarsi, in campo, il suo futuro. Empoli e Bologna saranno due sfide che l'Inter non può permettersi di sbagliare e, anche se non dal primo minuto, Banega potrà finalmente ritrovare un po' di spazio.



RISCHIO ADDIO A GIUGNO - Due partite fondamentali per l'Inter, ma anche e soprattutto per il trequartista argentino che dovrà dimostrare che i lampi di classe visti contro Roma e Lazio non sono stati casuali. L'ambientamento al calcio italiano, i ritmi di gioco differenti rispetto a quelli della Liga spagnola lo hanno messo in difficoltà e stanno facendo riflettere i vertici societari anche in ottica mercato. Se dovesse arrivare l'ennesimo flop, un addio a giugno per Banega sarebbe inevitabile. Acquistato per soli 4,5 milioni di euro, una sua cessione porterebbe nelle casse dell'Inter anche un'importante plusvalenza. Due partite per decidere il suo futuro. Banega è davvero un giocatore da Inter?