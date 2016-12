Parlando ai microfoni di Sky Sport, il centrocampista dell'Inter, Ever Banega autore del gol dell'1-0 contro la Lazio ha parlato del proprio futuro: "E' stata una serata bella non solo per me, ma per tutta la squadra. Stiamo lavorando bene. L'obiettivo è, ovviamente, sempre la Champions League. Bisogna continuare a lavorare, è importante che nelle ultime partite stiamo facendo bene, senza prender gol. Abbiamo una grande rosa, bisogna aiutarsi l'uno con l'altro e remare dalla stessa parta. Futuro? Voglio essere un calciatore importante per l'Inter, il mio obiettivo è fare il bene della squadra e continuare a migliorare".