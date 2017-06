Dopo un anno di prestito alla Reggina, il centrocampista congolese, classe '97, Andy Bangu, è pronto a tornare alla Fiorentina e a Radio Bruno ha fatto il resoconto della sua stagione: "Sono molto felice di aver fatto questa scelta, perché ho giocato tanto, per cui la decisione è difficile: sono realista e se c'è la possibilità di andare a giocare preferirei. Rimanere a Firenze sarebbe un sogno, perché ci sono cresciuto e fare un minuto nella Fiorentina sarebbe come farne 90 altrove, però ho bisogno anche di giocare. La stagione viola? E' una squadra che vista da fuori fa sempre piacere, la guardavo sempre anche quando giocavo nella Primavera, allo stadio. La partita con l'Inter è una delle poche che sono riuscito a vedere per intero. Pronto per Moena? Io me la sentivo anche l'anno scorso, però spetta ad altri giudicare. Io nella mia testa mi sento pronto sempre e comunque, per cui aspetto la decisione, rispettando ciò che sceglierà la società".