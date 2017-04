Nell'avvicinamento alla sfida contro la Juventus, Luis Enrique deve fare i conti con alcune assenze "misteriose". All'allenamento di ieri del Barcellona, come riportato dal Mundo Deportivo, non hanno infatti partecipato Mascherano - comprensibile, visto l'infortunio al gemello della gamba sinistra - Arda Turan e Mathieu. Proprio su questi due si concentrano i dubbi del quotidiano: l'ala turca sembrava essere finalmente a un passo dal recupero dopo il ko durante la pausa per le Nazionali, mentre il difensore francese era stato regolarmente convocato per l'ultimo match contro la Real Sociedad. Intanto non hanno partecipato alla seduta neppure Piqué e Busquets: entrambi si sono allenati in palestra, ma saranno a disposizione per il match di mercoledì.